«Сделал жим 350 кг»: перспективный пауэрлифтер погиб на СВО под ночным обстрелом

Молодой боец спецоперации Эдуард Белый с детства мечтал защищать Родину. Его девизом была фраза: «Кто, если не я?», и когда началась СВО, он отправился первым. Правда, прочувствовать, что это такое, не успел. Он погиб в первый же день боев.

Эдуард родился в Норильске 22 ноября 2003 года. На момент гибели ему было всего 18 лет. Мальчик с характером, он всегда отстаивал свою точку зрения и уверенно шел к цели. Как говорит мама Белого, если он точно знал, что прав, то никогда не отступал от своего.

Справедливый пауэрлифтер

С раннего детства Эдик хотел быть военным. В школе был лагерь «Мальчишки Севера», где была военная подготовка. Парень прошел все сезоны, а дальше записался в «Юнармию».

«Семья у нас самая простая, не из военных, а Эдик рос без отца. Он видел, как мне тяжело, старался помочь, думал, что у военных хорошие перспективы. С детства его, как и любого мальчишку, привлекала военная стезя. Я думала, пройдет со временем, но нет. А тут еще ситуация в Донбассе, у нас все родные там, и он сказал: «Кто, если не я?» — объясняет мама бойца Анна Руденко.

Пример у подростка был один — его крестный папа. Он учил, наставлял крестника: иногда мог и поругать. Как старший мужчина в семье Эдуард брал на себя ответственность за тысячу дел: готовил уроки с младшим братом, выполнял всю работу по дому, даже уборку.

«У Эдика есть сестра 13 лет, и брат 9 лет. Сестру он всегда хотел научить домашнему хозяйству, а младший для него был всем. Если нужно, и покушать мог приготовить, когда я на работе. Всех накормит и спать уложит», — нахваливает сына мать в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По натуре Эдуард был домосед: общался с ребятами, но только по интересам. А интересы у него были связаны с военно-патриотическим профилем и спортом. Все свободное время парень уделял секциям, хотел быть первым во всем, и ему это удавалось.

«Он занимался боевым самбо и пауэрлифтингом. Буквально перед призывом сын взял первое место в городе: сделал жим 350 кг. Эдик был борцом за справедливость и в какой-то мере страдал от этого. В школе были всегда препирания с учителями, если он замечал несправедливость», — замечает женщина.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Руденко вспоминает случай, когда учитель придиралась к обуви, которая якобы не положена по уставу школы. Но Эдуард доказал ей, что устава школы нет, и тем более нигде такого не прописано. Он все проверил и убедил педагога, что в школах допустима любая удобная обувь.

Армейская жизнь

Когда Белый закончил 11 классов, то сказал твердо: «Поступать не буду, пойду в армию». Он призвался из Норильска 6 декабря 2021 года, парня распределили в воинскую часть Ростовской области, в город Каменск-Шахтинский. А уже 19 февраля 2022 Эдуард подписал контракт. Это было за пять дней до спецоперации.

«Дело в том, что они подписывали документ о неразглашении. И когда я спросила, куда они едут, он мне говорил, что якобы на учения. Солдаты на тот момент стояли в Крыму. Сын мне сказал: «Ты же понимаешь, что я не могу говорить ничего по телефону». Я упросила: «Сынок, хотя бы намекни», а он сказал, что едут к бабушке в гости. Моя мама живет в Донбассе, и я все поняла», — вспоминает Анна.

Это была единственная последняя фраза, которую услышала Руденко от сына. Связи с ним больше не было. Потом была только похоронка: Эдуард Белый погиб 24 февраля 2022 года.

На передовую Эдик отправился наводчиком орудия десантно-штурмовой роты.

«В воинской части все, что мне сказали — это что их колонну в 04:20 утра разбили авиацией на подходе к Херсону. Больше мне ничего не сказали. Знаю лишь, что погиб от осколочного ранения головного мозга», — вздыхает женщина.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Назад, к корням

Матери сообщили о случившемся не сразу. С первых дней СВО Эдик пропал со связи, и встревоженная мать начала его искать. Она стала звонить в часть и наводить справки о сыне, а 28 февраля сотрудники военкомата приехали и привезли ей похоронку.

«Через день, второго марта, я вылетела в Москву. Оттуда поездом я добралась до Каменск-Шахтинска, и уже оттуда мы его привезли его в Донбасс. Поздно вечером четвертого марта мы похоронили Эдика на нашей исторической родине. Как раз было девять дней с его гибели», — вспоминает наша собеседница.

Бойца похоронили в Старобешевском районе ДНР, в городе Комсомольское. Здесь жила и живет родня Анны. Сама Анна переехала к матери после гибели сына с двумя оставшимися детьми и живет теперь там.

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