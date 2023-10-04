«Сдерживал слезы и страх»: бесстрашный военный отправился на фронт, несмотря на ранения

Ефрейтор Виталий Мещеряков на спецоперации был старшим разведчиком и сапером. Он родился в селе Васильки Киевской области, но во время СВО сражался на стороне России. О том, как так вышло и каким человеком был Виталий, нам рассказала его жена Светлана.

Как выяснилось, несмотря на то, что местом рождения будущего военного ВС РФ стала Украина, семья Мещеряковых переехала в Россию сразу после рождения сына 29 апреля 1992 года. Они поселились в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. На тот момент другие родственники уже давно жили там – родные тетя и дядя, бабушка и дедушка.

В поисках приключений

Семья у Виталия была большая: мама, папа и четверо братьев и сестер. Виталик рос очень активным ребенком, который всегда находил приключения. Супруга бойца успела наслушаться историй о детских шалостях своего мужа.

«То захотят с ребятами погреться — разожгут костер в гараже дома. То Виталик залезет в трансформаторную будку, подключенную к высоковольтным проводам. То ударится лбом о штакетник с гвоздями, который потом вынимают хирурги. Мой муж никогда не боялся боли и даже в детстве всегда сдерживал слезы и страх», — отмечает Светлана в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Маслянино будущий солдат отучился в школе и уехал поступать после окончания девяти классов в Новосибирский авиастроительный колледж имени А. Покрышкина. Одновременно с этим Мещеряков занимался спортом — дзюдо — и работал на стройке, чтобы содержать себя и быть самостоятельным.

«Когда Витале исполнилось 18 лет, ему никак не приходила повестка о призыве в армию. И тогда он сам уже пошел в военкомат и сказал: «Забирайте меня! Я хочу служить». Через несколько дней он экстерном сдал экзамены в колледже и отправился на срочку. В армии он служил во Владикавказе во внутренних войсках. Учетная специальность — начальник электростанции силовых и осветительных агрегатов», — вспоминает жена.

Фото: [ из личного архива семьи ]

Сказал — как отрезал

Сама Светлана с мужем познакомилась уже после армии, когда он решил искать работу. Молодые люди трудились в одной организации. Но Виталия всегда тянула армия. Даже по характеру он был «солдат»: ответственно ко всему относился, был правдорубом. А еще мечтал о прыжках с парашютом, продолжает Мещерякова.

В Бердске тогда располагалась 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. В 2013 году Виталий решил подписать контракт, и тогда начался его долгий путь в рядах Вооруженных Сил. Он освоил несколько специальностей и исполнил мечту: стал прыгать с парашютом.

«Уже живя в Бердске, в 2014 году мы начали совместную жизнь. Все свои решения Виталя принимал всегда четко. Сказал — как отрезал. Он сделал мне предложение спустя всего около недели отношений. Я взяла время подумать, так как через три дня он должен был уехать в свою первую командировку», — замечает Светлана.

Пробыв примерно три месяца на службе, Мещеряков вернулся и все же добился своего: началась семейная жизнь.

«Виталя — самый добрый и отзывчивый человек. Всегда пытался помочь людям, а я была за мужем, как за каменной стеной. И шла за ним, зная, что мой супруг — человек слова и дела. Если любить, то до конца, если дружить, то в огонь и воду», — объясняет решение выйти замуж наша собеседница.

Фото: [ Социальные сети ]

Раненый в бой

В 2022 году, когда началась специальная военная операция, Виталий был в госпитале, потому что имел много травм. Но это его не напугало, и он быстро закрыл вопрос с лечением. Уже ровно через месяц после начала СВО, 24 марта, Светлана стояла на аэродроме и провожала супруга на борт.

«Даже тогда, находясь в машине, Виталя говорил: «Опаздывать нельзя, меня ждут мужики, братья. Мне надо там быть». После этого дня все перевернулось. И даже уехав «за ленточку», мой муж умудрялся при возможности звонить, писать и говорить, что все хорошо. Он беспокоился обо всех родных», — вспоминает Светлана.

Даже после объявления частичной мобилизации военный говорил: «Уж лучше тут буду я, чем придут простые мужики, которые и автомат в руках не держали». Но быть одним за всех не вышло. Виталий Мещеряков погиб первого декабря 2022 года. Это случилось в ЛНР, в селе Червонопоповка на боевой задаче.

За время СВО ефрейтор был представлен к наградам: медали «За боевые отличия», медали Георгия Жукова, ордену Святого Георгия IV степени, а также ордену Мужества посмертно.

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