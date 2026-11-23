Шатурские спортсмены завоевали первое место в общекомандном зачете на домашнем фестивале по смешанным боевым единоборствам, который прошел в округе в третий раз и был посвящен участникам специальной военной операции.

Соревнования состоялись 21 ноября при поддержке местной администрации и спонсоров — участника СВО Анатолия Брехунова и депутата Антона Ивашкина. Церемонию открытия провели первый замглавы муниципального округа Шатура Наталья Федорова, а также депутаты Совета депутатов Константин Петров и Антон Ивашкин, пожелавшие участникам честных схваток, спортивного везения и заслуженных наград.

Организацию турнира взял на себя тренер шатурского клуба ММА «Берсерк» Разим Мамедов, а за объективностью боев следили арбитры Союза ММА России. Помериться силами на ринг вышли представители пяти подмосковных муниципалитетов: Шатуры, Куровского, Коломны, Сергиева Посада и Давыдово. Принимающую сторону представили 18 воспитанников «Берсерка».

Под громкую поддержку трибун бойцы показали высокий уровень техники, выносливость и настоящий спортивный характер, разыграв в общей сложности 17 комплектов медалей. В итоге в командном первенстве пьедестал распределился следующим образом: первое место занял шатурский клуб «Берсерк», серебро досталось клубу «Витязь» из Куровского, а замкнул тройку призеров коломенский «Чемпион». Всех триумфаторов соревнований отметили ценными подарками.