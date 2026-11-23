Мерц пожалел о решении 2008 года: отказ Украине в НАТО он назвал ошибкой
Канцлер ФРГ Мерц: членство Украины в НАТО помогло бы избежать войны
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ НАТО принять Украину в Альянс в 2008 году. Об этом сообщает The Guardian.
По словам политика, если бы Киев тогда получил членство в НАТО, нынешней войны, вероятно, удалось бы избежать.
Мерц также встал на сторону президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего вернуться к обсуждению членства Украины в Альянсе. По мнению канцлера, этот вопрос следует рассматривать в контексте возможных мирных переговоров.
Ранее генсек НАТО Рютте назвал неприемлемыми требования России о безопасности в Европе.