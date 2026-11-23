Ржаной хлеб может быть полезен для здоровья сердца, пищеварения и контроля уровня сахара в крови. Об этом сообщает издание Health со ссылкой на диетолога Симону Харуниан.

По словам эксперта, по ряду пунктов ржаной хлеб полезнее цельнозерновых вариантов из пшеничной муки. Рожь содержит больше растворимой клетчатки, которая помогает снижать уровень «плохого» холестерина, поддерживает работу кишечника и питает полезные бактерии. Это способствует регуляции пищеварения и предотвращает запоры. Кроме того, клетчатка замедляет переваривание и продлевает чувство сытости, что полезно при контроле веса.

Специалист добавила, что и ржаной, и цельнозерновой хлеб богаты минеральными веществами, которые способствуют расслаблению стенок сосудов, улучшают кровоток и поддерживают нормальное артериальное давление. Ржаной хлеб также может стать хорошим выбором для людей с диабетом благодаря низкому гликемическому индексу.

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