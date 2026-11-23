Сбежавшая коза устроила забег по Минскому шоссе в Одинцовском округе, а юрист Сергей Самсонов объяснил изданию REGIONS , какая ответственность за это грозит владельцу животного.

Утро на Минском шоссе запомнилось водителям надолго: прямо в плотный поток машин неожиданно выбежала коза и принялась деловито нарезать дистанцию по федеральной трассе, не обращая внимания на спешащий транспорт. Очевидцы успели записать происходящее на видео — в ролике видно, как четвероногая беглянка уверенно держится в потоке и маневрирует между рядами. Увиденное вызвало у автомобилистов смешанные эмоции: кто-то улыбался, но большинству пришлось резко сбрасывать скорость, чтобы не сбить животное. Обошлось без аварий и пострадавших — коза благополучно пересекла оживленную магистраль и скрылась из виду.

Как пояснил в беседе с REGIONS юрист Сергей Самсонов, за выход любого скота на проезжую часть отвечает собственник, даже если животное сбежало самовольно. Эксперт напомнил, что закон запрещает пасти животных на дорогах, газонах и других неподходящих площадках, а ПДД не разрешают оставлять скот без присмотра на трассе или выводить его на асфальт — особенно в темное время суток. Если же беглец спровоцирует ДТП или повредит чужое имущество, хозяину придется полностью компенсировать причиненный ущерб.

В Подмосковье с 19 ноября действуют ужесточенные требования к содержанию сельхозживотных, предусматривающие ощутимые штрафы за выпас или выгул скота на дорогах, тротуарах, мостах и других общественных пространствах:

гражданам придется заплатить от ₽2 тыс. до ₽4 тыс.;

должностным лицам грозит штраф до ₽10 тыс.;

юридическим лицам — до ₽50 тыс.

Если нарушение повторяется, суммы штрафов удваиваются. Так что если хозяина козы с Минского шоссе найдут, ему придется ответить не только за возможный ущерб, но и за сам выход животного на трассу.