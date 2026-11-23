71-летнюю народную артистку РФ Ларису Долину и ее 43-летнюю дочь Ангелину вновь оштрафовали, сообщает Super. На этот раз причиной стало неисполнение обязанности по оплате ранее назначенных штрафов.

Согласно решению мирового судьи, певице предстоит выплатить ₽9 тысяч, а ее дочери — ₽6 тысяч.

20 ноября суд обеих признал виновными в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок. При этом обстоятельства, из-за которых были назначены первоначальные штрафы, не раскрываются.

Ранее певица Лариса Долина объявила о длительной паузе в гастрольных турах.