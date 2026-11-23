Юмористка похудела почти на 50 кг и теперь с удовольствием показывает изменения фигуры. В личном блоге она опубликовала видео с тренировки, для которой выбрала облегающий комбинезон, подчеркнувший результат ее работы над собой.

Ангарская призналась, что после похудения стала чувствовать себя значительно увереннее. Если раньше она могла стесняться облегающих вещей, то теперь спокойно носит такую одежду и не боится демонстрировать свою фигуру.

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Надежда с удовольствием делится достигнутыми результатами и, судя по ее словам, довольна произошедшими переменами.

Путь к преображению Надежда начала еще в 2024 году. Тогда она решила обратиться за помощью к эндокринологу и пересмотреть привычное питание. Артистка перешла на специальную диету, однако соблюдать ограничения оказалось непросто. Изменение привычек потребовало от нее серьезных усилий и времени.

В дальнейшем врач предложила дополнить коррекцию питания медикаментозной терапией. Назначенный препарат помогает Ангарской контролировать аппетит и постепенно формировать новые пищевые привычки.

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