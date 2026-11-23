Кофе может стать проблемой, если человек заменяет им сон и отдых. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-невролога Александра Ткачева.

По словам специалиста, кофеин временно блокирует действие аденозина — вещества, участвующего в накоплении сонливости. Врач напомнил, что даже при ощущении бодрости организм все равно нуждается в отдыхе: если человек спал четыре часа, две чашки кофе не превращают их в восемь.

При избытке кофеина бодрость может смениться неприятным возбуждением: появляется внутреннее напряжение, дрожат руки, учащается сердцебиение, становится трудно расслабиться. Действие кофе сохраняется до восьми часов, поэтому напиток дополнительно вредит засыпанию и поддерживает замкнутый круг.

Ткачев предупредил, что кофеин способен вызывать ощущения, похожие на реакцию страха: сердце колотится, руки дрожат, внутри все напряжено. Человек замечает это и пугается, а испуг усиливает симптомы, которые в свою очередь усиливают испуг. У склонных к паническим атакам людей эта цепочка запускается легче, подчеркнул врач.

По словам эксперта, единой нормы кофе нет. Ориентиром он назвал не более 400 миллиграммов кофеина в сутки из всех источников, включая чай и энергетики, но при ухудшении самочувствия дозу нужно дополнительно уменьшать.

Ранее врач Шарапова назвала семь основных шагов, которые помогут побороть сонливость.