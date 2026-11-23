56-летний российский певец Дмитрий Маликов признался, что со временем потерял связь с несколькими друзьями, которые переехали жить за границу, передает Super со ссылкой на отрывок из интервью журналисту ALEKÓ.

Музыкант считает, что сохранить настоящую дружбу на расстоянии крайне сложно, поскольку для поддержания отношений людям необходимо регулярно видеться, проводить время вместе и разделять общие интересы.

«Дружба — это все-таки надо общаться. Понимаешь? Вот этот важный момент», — сказал Дмитрий.

В качестве примера артист привел отношения с поэтессой Лилией Виноградовой. Раньше они много общались, однако после ее переезда в Италию прежняя связь постепенно исчезла.

По словам Маликова, одних телефонных разговоров, переписок и обмена мемами недостаточно, чтобы сохранить дружбу в том виде, в котором она была раньше.

Похожая ситуация произошла и с другими приятелями музыканта. Один из них, по словам артиста, сначала переехал на Карибы, а позднее перебрался в Лондон. Еще один друг обосновался в Италии. Несмотря на возможность поддерживать связь и созваниваться, отношения не стали прежними.

Маликов также отметил, что со временем у людей меняются интересы, привычки и круг общения. Когда друзья живут в разных странах, говорит Дмитрий, они постепенно начинают существовать в разных обстоятельствах, и общих тем для разговоров становится все меньше.

Ранее дочь Дмитрий Маликова подогрела слухи о новом романе.