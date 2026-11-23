По итогам октябрьского исследования «Зерокодера», проведенного на базе данных hh.ru, за год доля дистанционных предложений в 30 офисных специальностях снизилась с 18,3% до 14,6%. Статистика сервиса «ГдеРабота» за 2026 год показывает еще более скромную картину: полностью удаленный график предлагают лишь в 6,5% всех вакансий по стране. Сокращение затронуло даже те сферы, где работа из дома давно считалась стандартом: у системных администраторов и DevOps-инженеров доля таких предложений упала с 20% до 12%, а у аналитиков — с 33% до 26%. Сейчас около 60% вакансий требуют ежедневного присутствия в офисе, 30% приходится на гибрид и только 10% — на полную удаленку.

Как пояснил Яков Якубович, разворот вызван сменой баланса сил: рынок теперь диктует работодатель, и при высоком конкурсе на место компаниям не нужно заманивать кадры удобным графиком. Кроме того, руководители указывают на сложности с дисциплиной и командной работой, медленную адаптацию новичков и затягивание решений. Свою роль играют жесткие требования к защите данных, а также перебои с интернетом в регионах, снижающие конкурентоспособность дистанционных сотрудников.

Однако интересы соискателей расходятся с политикой компаний. Половина кандидатов выбирает гибридный формат, 30% хотят работать полностью из дома, и лишь 20% согласны ездить в офис каждый день. Каждый третий отказ от предложения о работе связан именно с форматом занятости, причем 50% отказников не готовы тратить на дорогу больше часа в одну сторону. При этом работа на дому перестала быть выгодным бонусом: в 15 из 25 проанализированных профессий медианная зарплата на удаленке оказалась ниже офисной — по сути, сотрудники расплачиваются за комфорт частью заработка.

По словам эксперта, формально права дистанционных работников в России защищены главой 49.1 Трудового кодекса, действующей с 2021 года: в ней закреплены полная, временная и комбинированная удаленка, а также обязанность работодателя возмещать сопутствующие расходы. Проблема в том, что многие сотрудники плохо знают законы и принимают невыгодные условия. Одновременно меняется сама модель занятости: часть специалистов уходит из штата в проектную работу и самозанятость, число плательщиков которой за пять лет выросло в девять раз. Свобода графика оборачивается потерей больничных, оплачиваемых отпусков и полноценного пенсионного стажа, поэтому государству предстоит выстроить понятную систему социальной защиты для таких работников.

Тем не менее дистанционный формат не исчезнет. Гибридный график закрепится как норма для офисных команд, а полная удаленка сохранится для редких специалистов и тех, кому она открывает дорогу к заработку — жителей малых городов, мам с маленькими детьми и людей с инвалидностью. При этом текущий перекос в пользу офиса Якубович называет временным: по прогнозу Минтруда, до 2032 года экономике ежегодно понадобится по 1,7 млн новых работников. Когда демографический дефицит вернет рынок соискателям, компаниям, которые сегодня жестко загоняют людей в кабинеты, вновь придется конкурировать за кадры с помощью гибкого формата.