Обход в ЖК «Замитино»: лежачий полицейский уже появился, замена детской площадки запланирована на осень

В поселке Сабурово на территории жилого комплекса «Замитино» прошел выездной осмотр с участием заместителя руководителя Красногорска Романа Сороконенко.

Серия обходов проводится в Красногорске по поручению главы Дмитрия Владимировича Волкова. Совместно с проживающими гражданами в поселке Сабурово были детально изучены состояние двора и общедомового имущества, а также озвучены насущные запросы по улучшению окружающего пространства. Все прозвучавшие инициативы взяты под контроль и поэтапно реализуются профильными службами.

На сегодняшний день одно из обращений уже получило практическое решение — на подъездном пути от въездной зоны смонтировано средство принудительного замедления движения автотранспорта.

В числе ближайших мероприятий — обновление игрового городка во дворе, начало работы запланировано до 15 октября. Также в стадии детальной проработки находится запрос о включении здания в региональный план капремонта с акцентом на гидроизоляционные мероприятия в подвальных помещениях первых трех секций.

Помимо этого, в график текущего ремонта внесена замена облицовочной плитки у входа в четвертый подъезд, а пожелание привести в порядок окраску фасадного цоколя принято к сведению.

В администрации заверили, что все пункты повестки будут отработаны в установленном порядке.