«Смерть союза»: ровно 32 года назад был «дан старт» развалу СССР

Ровно 32 года назад произошло событие, которое в итоге сделало развал СССР неизбежным. На 20 августа 1991 года делегациями нескольких союзных республик, РСФСР, Казахской и Узбекской ССР было намечено подписание нового Союзного договора, который подвел бы черту под прежним государством, но, как предполагалось, смог бы переформатировать и продлить его существование в новой версии. Ранее на мартовском референдуме 1991 года почти 80% граждан высказалось за сохранение страны.

ЗАПЕРТЫЙ НА ФОРОСЕ ПРЕЗИДЕНТ

«Мы были искренни и верили в «бархатный» вариант преобразований. Горбачев совершенно оправданно взял курс на подписание нового Союзного договора, что соответствовало одному из требований декларации о государственном суверенитете РСФСР», — вспоминает сегодня Олег Румянцев, ответственный секретарь Конституционной комиссии в 1990-1993 годах.

Но этого так и не случилось — 19 августа Москву разбудили танки. В ядерной физике существует такое понятие: точка невозврата. Момент реакции, когда ее уже невозможно остановить и вернуть в исходное состояние. В жизни эта точка есть тоже. Когда цепочка непоправимых событий запущена. Для Советского Союза, как считают многие эксперты, окончательной точкой стал тот обычный августовский день.

Группа высших должностных лиц, как им казалось, действуя из благих побуждений, попыталась предотвратить распад Союза, отстранив от руководства действующего президента СССР Михаила Горбачева. Тот оказался запертым в крымском Форосе. Народу объявили, что президент болен.

На самой президентской даче были отключены все виды стационарной связи, включая канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР.

«Именно мы занимались тем, что подавляли средства связи и управления, которые могли бы помочь Горбачеву из Фороса связаться с внешним миром. Скажу честно, царила абсолютная неразбериха, то руководству звонили от командования округа и говорили, что выполняйте распоряжение и глушите связь, то через полчаса откуда-то поступал новый звонок с требованием все отставить. Я, 25-летний старший лейтенант, прекрасно понимал, что если что, то меня и, таких как я, исполнителей, и сделают крайними, — вспоминает Александр С., специалист по радиоэлектронной борьбе.

В их группе было 32 человека, а напрямую ими руководили из тогдашнего Генерального штаба.

«Мы работали со специальной аппаратурой - жили в отдельном домике, где та и стояла, по тем временам там был даже кондиционер. Было очень жарко. Кондиционер спасал…Михаила Сергеевича видел мельком, тот вел себя тихо и спокойно, я даже не подумал, что это он, только высказался нелицеприятно при товарищах, мол, похож на Горбачёва, который разваливает страну. Тогда все так считали, не я один», — продолжает мой собеседник.

Александр вспоминает, что путч закончился очень быстро: «У нас на аппаратуре даже не успели сесть аккумуляторы».

Фото: [ Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС ]

МОСКВА ЗА ЕЛЬЦИНА?

Долго бытовало мнение, что в те дни буквально вся Москва поддержала Бориса Ельцина и его сторонников, выступивших против ГКЧП.

Но, оказывается, это было не совсем так.

«Я прибыл добровольно из отпуска в Москву, чтобы наоборот поддержать ГКЧП. Учился в военной академии на Площади Маяковского. В соответствии с планом академия была комендатурой, на территории которой находился Белый Дом», — рассказывает Игорь Комиссаров, на тот момент слушатель Военно-политической академии ВС СССР, майор, 32 года.

Все видели как распадается страна. Как разваливаются вооруженные силы. Как в некоторых союзных республиках - Прибалтики, Грузии, не скрывают презрительного отношения к центру. Горбачев уже был крайне непопулярен. Как среди либеральных демократов, так и у простого народа.

«Зарплата у военных была мизерная. Еда и одежда по талонам. Подрабатывали, чтобы элементарно выжить. Я трудился охранником в кафе на площади Мира. А ведь мы были элитой армии! Ждали, чтобы что-то изменилось. И когда в Питер пришло известие о путче, сразу решил его поддержать. Отец, офицер в отставке, одобрил», — продолжает очевидец событий.

С высоты дня сегодняшнего он оценивает попытку переворота однозначно: при желании армия могла разрешить ситуацию за пару часов. Но окончательного приказа применить оружие так и не поступило. Будущий министр обороны РФ Павел Грачев обеспечил по распоряжению ГКЧП прибытие в Москву 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, но затем перешел на сторону Белого Дома.

Было очевидно, что старая партбюрократия, какими бы мотивами она не руководствовалась, не хочет прибегать к силовым методам. Не хочет и боится крови.

Фото: [ Геннадий Хамельянин/ТАСС ]

«ТРЯСЛИСЬ РУКИ»

Действующая тогда власть была не в состоянии управлять огромной страной. Не видила ее будущее развитие и не понимала, что недостаточно провести пресс-конференцию для иностранных журналистов, чтобы удержать позиции. 19 августа у вице-президента СССР Геннадия Янаева дрожали руки, когда он отвечал на вопросы СМИ. Эти руки стали символом того, что все скоро закончится — и не в пользу путчистов.

Высокопоставленные чиновники и хозяйственники, поддержавшие ГКЧП в первый день, на второй-третий ушли в тень. А затем и вовсе принесли присягу в верности новой российской власти.

И только десятки тысяч москвичей вышли защищать Белый Дом по зову сердца, а не потому, что их кто-то заставил или по расчету. Сделали бы они так, зная, что последствием станет распад СССР, лихие 90-е, разгул бандитизма, уничтожение экономики, коррупция на всех уровнях власти, первая чеченская…

СЛУЧАЙНЫЕ ЖЕРТВЫ

Изнемогая от тоски,

Я шел до гробовой доски,

Но за доскою гробовой

Увидел вовсе не покой,

А вечный бой,

Который в жизни только снится.

Это стихи Ильи Кричевского. Одного из трех молодых ребят, погибших в ночь на 21-е августа в тоннеле на Садовом конце. Дмитрий Комарь. Илья Кричевский. Владимир Усов. Случайные жертвы. 22, 28 и 37 лет.

Тогда их хоронили всей страной в прямом эфире. Сейчас об их общей могиле на Ваганьковском кладбище никто уже и не вспоминает.

Только родные вечером 21-го августа приносят сюда цветы.

Несколько лет назад я встретилась с родственниками погибших у трех памятников.

«Помню, как брат писал стихи... А так был совершенно аполитичный, поэтому у меня до сих пор нет ответа на вопрос, почему же он пошел к Белому дому», — уверяла Марина Кричевская, сестра Ильи.

Защищать демократию Илья отправился вместе с приятелем. Началась неразбериха, товарищ куда-то делся, но успел называть фамилию, когда погибшего Кричевского забирали в морг. У него не было паспорта при себе — тогда это было нормально. Родные искали его по больницам.

«А утром 21-го позвонила моя подруга и сказала, что по радио говорят про какого-то Кричевского...»

Фото: [ Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС ]

ИЗ СССР В СНГ

«Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы», — в 2005 году в интервью германским телеканалам АРД и ЦДФ заявил президент Путин, отвечая на вопросы немецкого журналиста.

Сейчас, по прошествии стольких лет, можно сказать о том, что, наверное, антигероев в этой истории не было. Перефразируя Виктора Степановича Черномырдина: все хотели как лучше, а получилось - как всегда.

«Может быть потому, что каждый представлял это «лучшее» самостоятельно и никто не хотел слушать и слышать оппонентов», — размышляет Александр С., «глушивший» в те времена Горбачева на Форосе.

Спустя четыре месяца с небольшим СССР, несмотря на волю народа его сохранить, приказал долго жить, сменившись в результате подписания Беловежских соглашений достаточно формальным образованием Союза независимых государств (СНГ).

Фото: [ Дмитрий Соколов/ТАСС ]

Процесс над членами ГКЧП не состоялся вообще.

По собственному желанию перед судом предстал только генерал армии Варенников, который вообще не входил в Комитет, он был оправдан.

Еще одна и последняя жертва неудавшегося переворота - министр внутренних дел СССР Борис Пуго, считается, что он покончил с собой 22 августа 1991 года, не вынес краха.

Остальные «спасители Отечества» дожили до глубокой старости, давали интервью и получали персональные пенсии: последним из непосредственных участников событий 1991 года умер экс-председатель Верховного Совета СССР 88-летний Анатолий Лукьянов - в 2019-м. Его пережил только первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Которого не стало ровно год назад и тоже в августе.