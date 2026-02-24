Смертельно опасный рис: почему из супермаркетов США и Канады отозвали более 1,5 тыс. тонн полуфабрикатов

По данным Daily Mail, в США отозвали более 1,5 тыс. т замороженного жареного риса с курицей, продававшегося в сети Trader Joe’s, из-за риска попадания в продукт мелких осколков стекла. Об этом сообщила Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов (FSIS).

Речь идет о пакетах Trader Joe’s frozen chicken fried rice, произведенных компанией Ajinomoto Foods North America. Продукция выпускалась с 8 сентября по 17 ноября прошлого года и продавалась по всей стране.

Под отзыв также попала версия под брендом Ajinomoto — Yakitori Chicken with Japanese-Style Fried Rice, которая поставлялась в Канаду в коробках по шесть пакетов.

Поводом стали четыре жалобы покупателей, обнаруживших стекло в еде. Подтвержденных случаев травм не зафиксировано, однако ведомство предупреждает, что опасные упаковки могут все еще храниться в магазинах и домашних морозильниках. Покупателям рекомендуют выбросить продукт или вернуть его в магазин для возврата средств.

Это уже не первый подобный случай: ранее в США отзывали хлеб из-за найденных в нем осколков стекла.