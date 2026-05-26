Политолог Генри Сардарян в авторской программе на радио Sputnik сформулировал жесткий тезис: единственный способ предотвратить войну с Европой — это эскалация. Парадоксально, но, по его логике, именно наращивание давления способно остановить конфликт, а не переговоры и призывы к благоразумию.

Рассуждая о европейских лидерах, он отмечает, что их публичная риторика сегодня сводится к необходимости ослабления или даже уничтожения России. С такими людьми, по его убеждению, говорить не о чем — их не переубедишь аргументами. И здесь он проводит аналогию с обычной уличной стычкой: если оппонент видит, что вы слабы, что у вас вроде бы и есть «камень за пазухой», но решимости его применить нет, — взывать к его благоразумию бесполезно. В обычной жизни можно вызвать полицию. Но в международной политике нет правоохранительной системы.

Взаимоотношения между странами, подчеркивает Сардарян, всегда строились и строятся исключительно на балансе сил. Ни на морали, ни на международном праве, ни на апелляциях к «общечеловеческим ценностям». Только силой можно заставить уважать свои интересы. Исходя из этой логики, политолог делает следующий шаг: сегодня вариантов, кроме эскалации, не осталось. И в качестве самого сильного аргумента приводит исторический пример — применение атомной бомбы привело к капитуляции Японии. Эскалация тогда, по его мысли, предотвратила затяжную и еще более кровавую войну.

Эксперт не призывает к ядерному удару буквально, но сама риторика прозрачна: в его понимании противники России понимают только язык силы, а слабость провоцирует агрессию. Следовательно, демонстрация готовности к жестким действиям — парадоксальным образом — становится гарантом того, что до большой войны дело не дойдет. Или, как минимум, единственным оставшимся рычагом влияния.

Ранее сообщалось, что Россия развернула всю мощь ядерной триады.