Московские разработчики игр заключили контракты на миллиард рублей

Мэр Сергей Собянин сообщил, что московские компании, работающие в сфере видеоигр, за прошлый год заключили международные контракты на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом глава города рассказал в своем канале в « Максе ».

По словам Собянина, столица постепенно становится одним из мировых центров разработки видеоигр. Он отметил, что развитию отрасли способствовало создание Московского кластера видеоигр и анимации в Сколково.

Как сообщил мэр, на территории кластера полного цикла работают свыше 50 игровых и анимационных студий. В настоящее время они занимаются созданием почти 170 проектов, ориентированных как на российский, так и на международный рынки.

Собянин подчеркнул, что площадка оснащена современным оборудованием и используется для проведения крупных отраслевых мероприятий. Среди них — Московская международная неделя видеоигр, турниры, конференции и проект «Киберсубботы». Всего в кластере прошло более 60 мероприятий, которые посетили свыше 50 тысяч человек.

Отдельно глава города рассказал о международном сотрудничестве столичных разработчиков. В апреле в Бразилии состоялись Фестиваль московских игр и бизнес-миссия с участием десяти российских компаний. По итогам поездки было подписано соглашение с Brasilia Game Hub. Кроме того, сейчас обсуждается заключение еще 15 контрактов между московскими и бразильскими партнерами.

