Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на предупреждение МИД России об эвакуации из Киева коротко и жестко: «Это немыслимо». Дипломаты остаются. Вслед за ним аналогичную позицию заняло и остальное руководство Евросоюза. Почему европейские страны отказываются вывозить своих людей из столицы Украины, несмотря на прямые сигналы Москвы? Общественная Служба Новостей спросила у политолога Руслана Панкратова, заместителя председателя Союза политэмигрантов Европы.

Первое, что отмечает эксперт, — это блеф. Заявления Макрона и других лидеров, по его мнению, не имеют ничего общего с реальной оценкой рисков. Им кажется, что Россия опять шутит, что очередное предупреждение — опять пустое. Второй момент — имиджевый и психологический. Вывезти дипломатов сейчас — значит де-факто признать, что Европа терпит на Украине колоссальное поражение. И признать, что она действительно боится. А это для публичной политики — смертельный удар по репутации.

Но за этой показной бравадой, по словам Панкратова, стоит откровенный цинизм. Европейское руководство готово пожертвовать своими же людьми ради красивой телевизионной картинки и громких заголовков: «Мы смелые, мы не бежим». А когда удары, о которых предупреждали заранее, все же начнутся, тут же последуют заявления о «коварстве России». И на этой волне будет выбито новое финансирование на ВПК.

В итоге дипломатический корпус оказывается заложником собственного начальства. Приказа на эвакуацию нет, но люди при этом будут гибнуть. Точнее, их готовы принести в жертву — сознательно и хладнокровно. Ради того, чтобы потом еще громче кричать об «агрессии» и требовать новых военных бюджетов. Вот такая, по версии Панкратова, реальность стоит за красивыми фразами о «немыслимости отступления» из Киева.

Ранее политолог Бернардини заявил, что руководство ЕС не вывозит дипломатов из-за неверия в удары России.