Военный эксперт, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в разговоре с Общественной Службой Новостей назвал систематические удары России по Киеву «хорошим событием» — не с гуманитарной точки зрения, а как сигнал перехода к новому этапу конфликта. По его словам, целей в столице Украины накопилось множество: военные объекты, заводы ВПК, транспортная и энергетическая инфраструктура, командные пункты и запасные центры управления. Российская разведка, уверен эксперт, давно знает их координаты, и вопрос лишь во времени.

Если же смотреть шире — на всю Украину, — Бужинский предлагает сосредоточиться на металлургии. Сейчас это, по его оценке, один из ключевых источников дохода киевского бюджета. Удары по заводам, поясняет он, могут подорвать финансовую основу режима. Еще одна неожиданная цель из его уст — центральный вокзал в Киеве. Не как военный объект, а как символ. Чтобы, по словам генерала, туда перестали ездить «всякие туристы из Европы». Очевидно, намек на западных визитеров, которые до сих пор наведываются в столицу Украины.

Отдельный блок — возможный удар по офису Зеленского на Банковой. Бужинский считает, что с военной точки зрения в этом мало смысла. Снести можно и Банковую, и Верховную Раду, и здание Минобороны, но это будет чистая демонстрация, не более того. Потому что Зеленский, по его убеждению, в своем кабинете не сидит — он давно в одном из бункеров. И тут эксперт добавляет фразу, которая звучит предельно жестко: «Другое дело, что его давно надо было помножить на ноль. Но наше руководство, видимо, считает, что это нецелесообразно».

Он проводит параллель с историей Крымского моста: после первого удара по нему ВСУ Москва начала регулярно бить по энергетической инфраструктуре Украины. Если сейчас сделать такой же ответ регулярным — с частотой два-три раза в неделю — по самым разным целям, включая Киев, то можно нанести противнику значительный и долгосрочный ущерб. И в этом смысле нынешние удары по столице, по его мнению, — не хаотичный обстрел, а начало планомерной работы.

