Роспотребнадзор потребовал завершить подготовку лагерей в кратчайшие сроки

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила в своем канале на платформе « Макс » по итогам селекторного совещания, посвященного подготовке к летней оздоровительной кампании, что к открытию готовы более 34 тысяч лагерей. Это, по данным ведомства, составляет почти 90% от общего числа организаций, запланированных к работе в летнем сезоне.

Участники совещания подчеркнули необходимость в кратчайшие сроки завершить все подготовительные мероприятия. Особое внимание, как было отмечено, следует уделить приведению инфраструктуры лагерей в соответствие с действующими санитарными правилами до начала сезона.

Также на совещании напомнили о важности соблюдения продолжительности смен в загородных лагерях — 21 день необходим для достижения полноценного оздоровительного эффекта. Обязательным условием, по данным ведомства, является проведение акарицидных обработок с учетом погодно-климатических условий и строгим контролем их эффективности.

Отдельное место в повестке занял вопрос организации полноценного и безопасного питания. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова акцентировала внимание на необходимости обеспечения лагерей квалифицированным персоналом, прошедшим гигиеническое обучение, аттестацию и медицинские осмотры — включая обследование работников пищеблоков на вирусные кишечные инфекции. Кроме того, она указала на важность соблюдения требований к качеству и безопасности продуктов, а также выполнения норм питания. При составлении меню, добавила глава ведомства, рекомендуется учитывать технологические особенности каждого пищеблока и климатические условия региона.

Помимо прочего, на совещании обсудили вопросы, связанные с перевозкой детей к местам отдыха и обратно. Участники сошлись на том, что необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасных условий перевозки организованных групп детей — включая проработку вопросов питания, медицинского обеспечения и медицинского осмотра перед отправкой. Также важно, как было отмечено, организовать своевременное информирование территориальных органов Роспотребнадзора о межрегиональных перевозках для организации необходимого сопровождения детских групп.

