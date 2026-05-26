Семенович поделилась забавной историей о последнем звонке

В России 26 мая прогремели последние звонки, и пока одни выпускники плакали над прощальными вальсами, другие — как, например, Анна Семенович — едва не проспали этот день. Певица поделилась с Общественной Службой Новостей забавной историей из собственного детства.

Оказывается, ее выпускной совпал с адскими тренировками по фигурному катанию. Несколько дней изнурительных прогонов вымотали будущую звезду настолько, что она просто пришла домой и отключилась. Проснулась уже утром, когда в школе вовсю шла линейка. Пришлось срываться с места и бежать.

В итоге Семенович кое-как успела ровно к тому моменту, когда зачитывали ее фамилию для вручения аттестата. Выходила получать документ под громкий смех и овации одноклассников — вся в спортивной форме, растрепанная и явно невыспавшаяся. Но, как говорится, финал красивый, и главное — не опоздала. А о том, что происходило на линейке до ее появления, теперь можно только догадываться.

Ранее сообщалось, что Лазарев тайно приехал в школу Нижнего Новгорода после вирусного видео.