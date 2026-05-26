В Ассоциации российских дипломатов заявили, что Россия устала от того, что творит Киев

Разговор, который состоялся 25 мая между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, вышел далеко за рамки обычного дипломатического этикета. Москва не просто обменялась любезностями — она предупредила Вашингтон о системных ударах по Киеву и настоятельно рекомендовала американским дипломатам и гражданам эвакуироваться. Что стоит за этим жестом, в интервью Общественной Службе Новостей объяснил заместитель главы Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

По его словам, сама по себе процедура предупреждения о потенциальной опасности — вещь отработанная и стандартная. Еще со времен «Большой восьмерки» и «двадцатки» у России и США существуют взаимные обязательства заранее сигнализировать о событиях, которые могут угрожать жизням дипломатов и гражданских лиц. Так что формально Лавров выполнил рутинную, по большому счету, процедуру.

Но, как подчеркивает Бакланов, главное здесь — публичность. Обычно такие предупреждения передаются по закрытым каналам, через посольства, и остаются внутри ведомств. Никто не узнает деталей. На этот раз Москва сделала информацию достоянием общественности. И это уже не просто техническое уведомление, а осознанный элемент политико-психологического давления. Адресат — не только Вашингтон, но и сам Киев. Смысл прост и жесток: «Мы устали от того, что вы творите, и наши намерения серьезны. Ответные удары возмездия — вопрос ближайшего времени».

Отдельного внимания заслуживает еще один пассаж. Рубио после разговора сообщил, что Лавров передал ему послание президента РФ Владимира Путина для Дональда Трампа. Значит, за технической дипломатией и громкими заявлениями для прессы — прямая личная коммуникация на высшем уровне. По мнению эксперта, Россия сделала все, чтобы ее сигнал услышали не только в Белом доме, но и на Банковой. И услышали максимально отчетливо.

