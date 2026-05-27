FISU допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях
FISU: российские атлеты смогут выступать под эгидой организации без ограничений
Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) 26 мая опубликовал на своем сайте решение, согласно которому российские спортсмены допускаются к участию в соревнованиях под эгидой организации.
В заявлении FISU пояснили, что полное отстранение российских атлетов исключительно по признаку гражданства считается несоразмерной мерой и несовместимой с образовательной миссией федерации.
Также в организации отметили, что в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских спортсменов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений. В таких случаях, добавили в исполкоме, участие возможно на условиях, которые действуют на соответствующих международных соревнованиях.
