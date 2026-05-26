В Госдуме предложили сделать школьные выпускные бесплатными

Депутат Марина Ким, выступила с инициативой передать организацию школьных выпускных муниципальным властям. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам парламентария, сегодня значительная часть финансовой и организационной нагрузки ложится на родителей и педагогов. Им приходится самостоятельно искать площадки для мероприятий, собирать деньги и решать вопросы, связанные с безопасностью школьников.

Ким считает, что городские власти должны обеспечивать проведение выпускных бесплатно для семей. Депутат сообщила, что планирует в ближайшее время подготовить и внести соответствующую законодательную инициативу.

Согласно предложению, муниципалитеты смогут полностью взять на себя организацию праздничных мероприятий, включая предоставление площадок, транспортную логистику и меры безопасности. При этом родители будут освобождены от дополнительных сборов и участия в финансовых вопросах через родительские комитеты и школьные чаты.

Парламентарий отметила, что тема особенно актуальна в преддверии сезона выпускных вечеров, когда расходы на организацию праздников традиционно становятся серьезной нагрузкой для семей. По ее мнению, инициатива позволит снизить затраты родителей и упростить подготовку мероприятий для учителей.

