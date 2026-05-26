Кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог и основатель «КДС Клиник» Самвел Багдасарян в беседе с « Лентой.ру » сообщил, что пациенты все чаще обращаются к врачам не с конкретным заболеванием, а с жалобой на хроническую усталость. По словам специалиста, за этим состоянием могут скрываться серьезные нарушения здоровья, которые долгое время протекают бессимптомно.

Багдасарян отметил, что усталость стала одной из самых частых причин визитов к доктору. За ней, пояснил он, может скрываться практически что угодно: дефициты витаминов и микроэлементов, анемия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, нарушения работы щитовидной железы, депрессия или аутоиммунные процессы. Многие из этих состояний, добавил врач, длительное время протекают почти без симптомов, но организм уже работает на пределе ресурсов.

Примерно у трети пациентов, уточнил хирург, во время профилактических чекапов выявляются метаболические нарушения, которые до этого никак себя не проявляли. Человек считал себя условно здоровым и не подозревал, что организм уже находится в состоянии системного сбоя.

Во многом это, подчеркнул Багдасарян, связано с образом жизни, который стал восприниматься как норма. Хронический недосып, высокий уровень стресса, работа без полноценного восстановления постепенно истощают организм. Сон, по его словам, превратился в опцию, которой жертвуют ради дедлайнов. Регулярный недосып запускает цепочку изменений: замедляется обмен веществ, снижается концентрация внимания, ухудшается переносимость стресса. Чем дольше человек живет в таком ритме, тем выше риск сбоя на уровне конкретной системы организма, предупредил специалист.

Врач также обратил внимание, что многие заболевания заметно помолодели. Метаболические нарушения, ранее характерные для возраста 40+, сегодня все чаще диагностируются у людей около 30 лет. Это, по его словам, уже не исключение, а новая норма. Среди причин он назвал малоподвижный образ жизни, круглосуточный доступ к высококалорийной еде, социальный джетлаг и отсутствие качественного восстановления. На этом фоне, заключил Багдасарян, медицина смещается в сторону ранней диагностики и превентивного подхода, однако самой сложной задачей для пациентов по-прежнему остается изменение образа жизни.

Ранее сообщалось, что цвет мочи указывает на болезни печени и даже рак.