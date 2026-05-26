Эвакуация дипломатов из Киева: политолог заявил, что руководство ЕС не вывозит дипломатов из-за неверия в удары России

Эксперт Бернардини: красивые заявления ЕС о работе в Киеве опаснее реальных угро

Предупреждение МИД России об эвакуации дипломатов из Киева руководство Евросоюза отвергло в жесткой форме. Европейские политики заявили: дипкорпус продолжит работу, несмотря на эскалацию. Почему они не вывозят своих людей? Свою версию Общественной Службе Новостей изложил политический обозреватель Марк Бернардини.

Главная причина, по его словам, проста и цинична: в ЕС попросту не верят, что Россия способна нанести такие серьезные удары, о которых идет речь. Но при этом Бернардини обращает внимание на важный нюанс — российская риторика действительно изменилась. Еще несколько месяцев назад предостережение от МИД в таком ключе вряд ли появилось бы в принципе. А теперь оно есть, и его невозможно игнорировать.

По его мнению, все же промолчать Европа не могла — требовалось показать собственным гражданам «мощь» и бесстрашие. Отсюда и демонстративная позиция: ничего не боимся, работаем дальше. На деле же, полагает обозреватель, нельзя исключать, что сотрудники посольств начнут в массовом порядке брать больничные или уходить в неожиданные отпуска. По аналогии с теми западными журналистами, которые были приглашены на место теракта в Старобельске, но предпочли не приезжать. Правда, дипломатам такой самовольный демарш может стоить карьеры.

Политолог резюмировал, что европейские руководители, по сути, выставили своих же дипломатов в качестве живого щита против возможных атак России. Красивые заявления о «продолжении работы» на деле означают, что людей оставили в зоне потенциального удара не потому, что там безопасно, а потому, что политический пиар оказался дороже их жизни. И теперь остается только наблюдать, сколько из этих бесстрашных дипломатов вдруг найдут срочные причины покинуть Киев до того, как начнется самое серьезное.

Ранее генерал Бужинский назвал удары по Киеву «хорошим событием».

