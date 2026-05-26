Курбан-байрам: муфтий рассказал о традициях праздника мусульман

В ночь с 26 на 27 мая 2026 года мусульмане встретят Курбан-байрам — один из главных праздников ислама. Торжества продлятся три дня: 27, 28 и 29 мая. О том, что стоит за этой датой и как ее принято отмечать, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

По его словам, в основе праздника — история пророка Ибрагима, который по велению Всевышнего был готов принести в жертву собственного сына. Но Бог не допустил человеческой крови, и вместо ребенка была принесено в жертву животное. Этот эпизод описан и в Коране, и в Библии, и Курбан-байрам знаменует именно победу милосердия над жестокостью. В память о том событии мусульмане со всего мира совершают обряд жертвоприношения.

Муфтий добавил, что с мясом жертвенного животного поступают строго по правилу: делят на три равные части. Первую отдают нуждающимся и немощным. Второй угощают родных, соседей и близких, которых приглашают в гости. Третью оставляют для своей семьи. Это не просто раздача еды, а глубокий религиозный и социальный смысл — забота о ближних и разделение радости. Утром первого дня праздника, совершив полное омовение и надев чистую, красивую одежду, верующие идут в мечеть. Там они слушают проповеди имамов и муфтиев, после чего уже отправляются на жертвоприношение. Аббясов специально подчеркивает: обряд должен проходить только в официально отведенных местах — на специальных бойнях и фермах с соответствующим разрешением. Не где попало и не как попало. И совершить его можно в любой из трех праздничных дней.

По его мнению, затем наступает черед застолий. Гостей приглашают к столу, угощают блюдами из мяса жертвенного животного. Но главное, что напоминает праздник, — это запрет на грехи и неправедные поступки. Все три дня верующим предписано быть особенно трепетными по отношению к Богу, к родным и близким. Это время, чтобы получить духовный заряд, который сохранят до следующего праздника, и чтобы стать чуть чувствительнее к тем нравственным ценностям, что заложены в священных писаниях.

