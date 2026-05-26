Волочкова рассказала, что сбежала с последнего звонка в школе на экзамен в Мариинский театр

У Анастасии Волочковой есть своя, не совсем обычная история про последний звонок. Вернее, история про его отсутствие. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина призналась, что на школьной линейке ее просто не было.

В тот самый день, когда одноклассники прощались со школой, решалась судьба Волочковой — она сдавала экзамен при поступлении в Мариинский театр. Времени на сантименты не оставалось: балерина честно говорит, что сбежала с линейки прямо на прослушивание. И ни секунды не жалеет. В ее шкале ценностей поступление в главный театр страны перевесило традиционный прощальный вальс.

Впрочем, полностью без последнего звонка Волочкова не осталась — просто не в школе, а в танцевальном училище. Там она этот ритуал все же пережила. Но главное воспоминание, конечно, другое: не последний звонок, а первый шаг на сцену, которая сделала ее знаменитой.

Ранее певица Анна Семенович призналась, что успела к вручению аттестата под смех одноклассников.