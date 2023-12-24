Смогут купить квартиру: топ 5 знаков, которым повезет в 2024 году

Многие, загадывая желания в новогоднюю ночь, мечтают, что новый год станет гораздо счастливее и удачнее предыдущего. Однако есть счастливчики, которым особенно повезет в 2024 году.

Кто из представителей всех знаков зодиака сможет поймать удачу за хвост, нам рассказала астролог Татьяна Бережная. По ее словам, таких знаков-везунчиков всего пять. Первый знак, которому Зеленый Деревянный Дракон поможет осуществить самые смелые мечты — это Телец.



«Тельцы будут испытывать огромное желание самовыражения и творческой реализации, и все возможности для этого будут. Многие Тельцы будут считать этот год поворотным и счастливым. Некоторых ждут настоящий прорыв в карьере, а также очень порадуют финансы», — рассказала Бережная интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В феврале Тельцы смогут встретить свою вторую половинку, уверена астролог. Главное — не сидеть дома. Второй знак, которому 2024 год обещает счастливые перемены в жизни — это Овен.



«Овен будет активно стремиться обеспечить себя финансовыми ресурсами. Если Овны решат рискнуть и открыть свой бизнес, то результаты не заставят себя ждать. Особенно важным месяцем для Овнов будет май 2024 года, который принесет улучшение финансового положения. Это может быть дополнительный заработок, увеличение заработной платы или регулярные премии», — добавила Бережная.

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По мнению астролога, Рыбы тоже будут вспоминать 2024 год с благодарностью.



«Во второй половине 2024 года семейная сфера станет особенно значимой для Рыб. Отношения семейных пар станут крепче, а те, кто одинок, смогут наконец, найти подходящего партнера. Этот год также позволит осуществить давнюю мечту о собственной квартире, загородном имении или о маленьком дачном домике. Во всех финансовых вопросах Рыбам улыбнется удача», — отметила Бережная.



Совершить настоящий прорыв в карьере смогут Стрельцы, убеждена астролог.



«Март и апрель 2024 года будут особенно удачными для карьерного роста Стрельцов. Они смогут очень выгодно сменить работу на более оплачиваемую или с лучшими условиями труда. Период обещает повышение зарплаты, поощрение за хорошую работу и даже возможность получить повышение по службе. Многие Стрельцы могут занять должность начальника. Любые изменения и перемещения на работе будут только в их пользу», — пояснила Бережная.

Весам следует готовиться принимать щедрые подарки от судьбы, уверена астролог.



«Весы стоят на пороге крупных перемен в жизни. Те Весы, которые мечтают начать работать на себя, смогут осуществить свою мечту. Они наберут солидный «портфель заказов», который позволит отлично зарабатывать и при этом грамотно распределять свое время. Особенно в мае Весы будут находиться под «небесным куполом», а это означает, что проблемы, неприятности, кризисы и фатальные ситуации их обойдут стороной», — заключила собеседница издания.



Ранее астролог подготовила гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака.