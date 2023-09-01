«Собирают деньги на существование»: как изменилась жизнь российских блогеров за последний год

Геополитические распри усложнили жизнь многих, в том числе блогеров. Санкции, отключение монетизации, другие препятствия — делать и публиковать контент стало сложнее. Но трудности заставили некоторых блогеров изощряться в поисках решения проблем.

О том, как блогеры преодолевают ограничения, узнаем из первых уст.

«Доход упал в 30 раз»

Создатель обучающего YouTube-канала для музыкантов «Илья MJTV Соколов» одним из неприятнейших моментов назвал потерю свободного доступа к зарубежным ресурсам и кошелькам, а также всем партнерским программам. За счет этих денег многие блогеры снимали новые видео. Например, огорчил русскоязычных креаторов уход сервиса Patreon.

«Это была поддержка авторов за счет спонсоров по всему миру. Также здесь можно было заказать работу у художников, писателей, музыкантов или оплатить консультации и частные уроки. Годы работы над развитием Patreon-аккаунта стерты, теперь невозможно принять пожертвования или заказы на работу из-за рубежа. Однако, здесь есть альтернатива — российский сервис Boosty. Правда, его функционал сильно уступает, нет даже мобильного приложения для авторов и поиска, а комиссии больше», — признался собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно же, по доходам блогеров ударило и отключение монетизации роликов. Из-за этого тратиться на создание контента стало еще сложнее. Сейчас внутри России монетизация отключена, а у тех, кому удалось ее сохранить, учитываются только просмотры видео из других стран.

«Раньше вы могли учить рисовать, программировать, чинить автомобили, делясь этим на YouTube, и благодаря этому жить. Монетизация могла приносить даже небольшим авторским каналам до тысячи долларов, и это позволяло снимать честный и творческий контент. В общей сложности доход лично у меня упал в 30 раз, если не считать донаты», — отметил Илья.

«Собирают деньги на существование»

Причем заработать какую-либо сумму — не главная проблема. Деньги еще нужно получить. Даже если найти банк, не попавший под санкции, то комиссия по платежу может быть больше дохода среднестатистического автора. В таких случаях банки попросту забирают себе весь перевод в счет комиссии, а найти альтернативу начинающим контент-мейкерам не удастся.

Попытки перейти на Дзен или Rutube, где с выводом прибыли меньше сложностей, — тоже не вариант, большого количества просмотров там не добиваются даже блогеры с аудиторией в сотни тысяч зрителей, по словам креаторов. Надеяться же остается только на пожертвования от поклонников и рекламные заказы.

«В данный момент основным источником моего дохода являются Boosty и донаты от аудитории. Люди понимают, что без этого авторам просто не выжить и собирают деньги на существование канала. Также у блогеров остались рекламные интеграции внутри ролика, но как правило для этого надо иметь очень большую аудиторию. Доход от рекламных интеграций лично мне покрывает примерно 10% от затрат на производство видео», — подчеркнул Соколов.

Фото: [ Соцсети ]

«Стимул шевелиться»

О деятельности в изменившихся условиях рассказал также блогер Мимимижка, он же Никита Никулин, которому удалось обрести популярность в TikTok. В качестве альтернативы известному сервису он назвал отечественные соцсети.

«Я все так же продолжаю снимать, но уже в наши социальные сети, то есть ВК и Telegram. Те же видео и посты, но не надо мучиться с VPN, с переставлением SIM-карт (для обхода ограничений со стороны зарубежных сервисов используются номера операторов не из РФ. — Прим. ред.). Снимаю, продолжаю развиваться», — отметил Никита в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Соцсети ]

Аналогичного мнения придерживается Юлия Фурдман, бизнес-психолог и блогер в Instagram (сервис принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской на территории России. — Прим. ред). Девушка признает, что охват аудитории снизился, а также появились сложности с маркировкой рекламы. Однако с финансовой стороны перемены оказались позитивными — зарабатывать блогер стала даже больше.

«Можно сказать, что блокировка положительно повлияла на рынок. Это дало стимул, чтобы начать шевелиться, думать, креативить, заинтересовывать людей. Лично я осталась только в плюсе: я выросла, запустила новые продукты, по-новому стала строить контент. Также я развила свой Telegram-канал до почти 18 тыс. подписчиков, и сейчас у меня есть дополнительный способ коммуникации с самыми лояльными из них», — сообщила собеседница.

Отдельно Юлия подчеркнула, что усложненный доступ к некоторым сервисам и ограничения с их стороны изменили блогеров и соцсети даже в лучшую сторону. Сейчас контент стал обдуманным, а если это какая-то реклама, то это интересная интеграция, где есть продуманный сторителлинг, где присутствуют личные встречи, где есть предложения, интересные для подписчиков.

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