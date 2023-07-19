«Сократить время разработки препаратов»: выяснилось, как нейросеть может помочь медикам

Скорость развития искусственного интеллекта (ИИ) продолжает шокировать общественность. Нейросеть уже практически смогла выйти на один уровень выполнения некоторых задач с людьми, работающими во многих сферах. Мы решили выяснить, чего от передовой технологии можно ждать дальше.

Заведующая амбулаторией поселка Развилка Видновской РКБ Айслу Каримова рассказала, сможет ли ИИ облегчить работу медицинского специалиста или вовсе его заменить.

Работа со снимками

По словам собеседницы, чаще всего нейросеть используют для работы с изображениями. Именно в этом, отметила врач, ИИ может помочь медикам.

«Рабочие процессы в медучреждениях неразрывно связаны с отбором, обработкой и анализом различных изображений — рентгенов, снимков КТ, цифровых исследований. Это направление работы нейросети может быть перспективным в медицинской диагностике», — рассказала Каримова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

ИИ, продолжила собеседница, может помочь врачу поставить диагноз. Например, получив загруженное изображение, нейросеть способна выявить отклонения, по которым врач в дальнейшем определит заболевание.

Заполнение документов

Врач отметила, что существуют и другие направления, в которых нейросеть может быть крайне полезна. Это, например, анализ ДНК и разработка лекарственных средств.

«В целом, ИИ может рассчитывать какие-то показатели ДНК, но не более того. А вот в разработке лекарств может принести большую пользу. С помощью нейросети можно сократить время разработки препаратов с пяти лет до года. В Японии такое уже практикуют», — пояснила Каримова.

Кроме того, по словам собеседницы, нейросеть может помочь медицинскому специалисту с заполнением документации.

«Возможно, стоит создать какую-то программу по распознаванию речи, которая смогла бы заполнять за врача большое количество документов. Например, работник надиктовывает, а интеллект пишет. Это бы снизило нагрузку и очень облегчило бы жизнь», — добавила собеседница.

«Будем ждать»

Впрочем, с дальнейшим внедрением ИИ в сферу медицины, по словам Каримовой, могут быть некоторые проблемы. Нейросеть не сможет полностью определять диагноз вместо врача, так как проявления заболеваний у разных людей могут отличаться.

«Человек имеет множество систем. Такая патология, как, например, гипертония, может вести себя по-разному. Диагностирование и лечение у разных людей будут отличаться», — объяснила медик.

Большим препятствием, отметила Каримова, является также отсутствие соответствующих законов или определенных стандартов, регламентирующих применение таких технологий в медицине.

«Насколько я знаю, работа в этом направлении ведется. Будем ждать. Внедрение ИИ требует времени, анализа больших данных, а также уверенности в эффективности нейросети. В том, что они не будут делать роковых ошибок. Также необходимо продумать и алгоритмы ее работы в медучреждениях», — добавила врач.

Черный ящик

Еще одной проблемой, по словам собеседницы, является отсутствие информации о том, как ИИ приходит к тому или иному выводу.

«Данная информация скрыта. Она представляет собой черный ящик. То есть врач может рассказать, на каких основаниях он поставил диагноз, а нейросеть нет. Пока мы не понимаем, можно ли ей доверять, она не сможет заменить врача», — рассказала заведующая амбулаторией.

Также Каримова подчеркнула, что ИИ может делать недостоверные заключения или противоречить этическим нормам. Имеется риск нарушения конфиденциальности пациентов и постановки неверного диагноза.

«Это особенно актуально, если модель обучена не на полных данных. А кто будет нести ответственность за принятые ею решения? Очень много нюансов», — подытожила собеседница.

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