Солнце идет в атаку: Землю накроет магнитная буря красного уровня с 5 июня

5 июня на Земле прогнозируется сильная магнитная буря. По данным специалистов, уровень геомагнитной активности в отдельные часы может достигнуть 7 баллов по шкале Kp, что соответствует высокому уровню возмущений магнитного поля планеты.

Магнитная буря достигнет красного уровня

Согласно прогнозам, наиболее сложная обстановка ожидается в утренние часы. В период с 04:00 до 06:00 индекс Kp может подняться до 7 баллов. Повышенная геомагнитная активность сохранится и в первой половине дня.

Во второй половине суток ситуация несколько улучшится, однако магнитосфера останется в нестабильном состоянии.

Вероятность геомагнитных возмущений остается высокой

Специалисты оценивают вероятность возникновения магнитной бури 5 июня в 77%. Дополнительным фактором стала высокая солнечная активность, зафиксированная 4 июня.

На Солнце были зарегистрированы три вспышки класса С. Несмотря на то что такие события обычно не оказывают серьезного воздействия на Землю, общий уровень активности звезды остается повышенным.

Что почувствуют метеозависимые люди

В периоды сильных магнитных возмущений некоторые люди могут сталкиваться с ухудшением самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и колебания артериального давления.

Особенно внимательно к своему здоровью рекомендуется относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими нарушениями давления.

Как снизить нагрузку на организм

Эксперты советуют соблюдать режим сна, поддерживать достаточный уровень потребления воды и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Также рекомендуется сократить употребление алкоголя, тяжелой пищи и продуктов с высоким содержанием кофеина, а при необходимости контролировать показатели артериального давления.