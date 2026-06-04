Солнце идет в атаку: Землю накроет магнитная буря красного уровня с 5 июня
Фото: ["Подмосковье сегодня"/Ольга Никитина]
5 июня на Земле прогнозируется сильная магнитная буря. По данным специалистов, уровень геомагнитной активности в отдельные часы может достигнуть 7 баллов по шкале Kp, что соответствует высокому уровню возмущений магнитного поля планеты.
Магнитная буря достигнет красного уровня
Согласно прогнозам, наиболее сложная обстановка ожидается в утренние часы. В период с 04:00 до 06:00 индекс Kp может подняться до 7 баллов. Повышенная геомагнитная активность сохранится и в первой половине дня.
Во второй половине суток ситуация несколько улучшится, однако магнитосфера останется в нестабильном состоянии.
Вероятность геомагнитных возмущений остается высокой
Специалисты оценивают вероятность возникновения магнитной бури 5 июня в 77%. Дополнительным фактором стала высокая солнечная активность, зафиксированная 4 июня.
На Солнце были зарегистрированы три вспышки класса С. Несмотря на то что такие события обычно не оказывают серьезного воздействия на Землю, общий уровень активности звезды остается повышенным.
Что почувствуют метеозависимые люди
В периоды сильных магнитных возмущений некоторые люди могут сталкиваться с ухудшением самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и колебания артериального давления.
Особенно внимательно к своему здоровью рекомендуется относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими нарушениями давления.
Как снизить нагрузку на организм
Эксперты советуют соблюдать режим сна, поддерживать достаточный уровень потребления воды и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.
Также рекомендуется сократить употребление алкоголя, тяжелой пищи и продуктов с высоким содержанием кофеина, а при необходимости контролировать показатели артериального давления.