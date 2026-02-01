Logo

Совет бывалой хозяйки: как почистить лейку в душе за 10 минут и не испортить маникюр

Когда напор воды в душе ослабевает, а струи начинают разбрызгиваться в разные стороны, это верный признак того, что лейку пора почистить от известкового налета. Вернуть душевой насадке первоначальную работоспособность можно самостоятельно, используя простые домашние средства.

Как сообщила многодетная мама и опытная домашняя хозяйка Александра Коган, регулярная чистка лейки позволяет не только сэкономить на покупке новой сантехники, но и значительно сокращает расход воды.

Основные причины засоров

  • Известковые отложения от жесткой воды
  • Остатки мыла и шампуня
  • Минеральные примеси в водопроводной воде
  • Образование плесени и бактерий

Эффективные способы очистки

Столовый уксус — разведите с водой в пропорции 1:2 и замочите лейку на 1-2 часа.

«Это как мариновать шашлык, только вместо мяса — сантехника!» — шутит хозяйка.

Лимонная кислота — 25 граммов на 0,5 литра теплой воды. Раствор полностью растворяет известковый налет за 30-40 минут.

Пищевая сода — кашица из соды и воды эффективно удаляет мыльные отложения.

Неожиданный помощник — кока-кола — благодаря ортофосфорной кислоте в составе, напиток справляется с налетом за 4-6 часов.

Пошаговая инструкция

  • Снимите лейку со шланга.
  • Приготовьте выбранное чистящее средство.
  • Погрузите насадку в раствор на рекомендуемое время.
  • Прочистите отверстия зубочисткой.
  • Промойте проточной водой.
  • Установите лейку на место.

«Если лейка не снимается, используйте полиэтиленовый пакет. Налейте в него чистящий раствор, наденьте на лейку и закрепите резинкой. Получится такой „компресс“ для больной сантехники», — делится лайфхаком хозяйка.

Меры предосторожности

  • Работайте в перчатках
  • Обеспечьте вентиляцию в ванной
  • Не смешивайте разные средства
  • Тестируйте составы на незаметном участке

«Регулярная чистка раз в три-шесть месяцев не только сохраняет напор воды, но и продлевает жизнь душевой насадке, а это значит, что вместо похода в магазин за новой сантехникой вы можете потратить время на что-то более приятное», — заключает Александра Коган.