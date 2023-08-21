Современное оборудование и специалисты разного профиля: как в государственных ветклиниках Подмосковья лечат животных

Более 17 тысяч жителей Подмосковья воспользовались электронной услугой «Запись к ветеринару» в этом году, сообщают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По традиции летом, в период дачного отдыха и турпоездок, количество недугов у питомцев стремительно возрастает. Какую помощь сегодня предлагает четвероногим и экзотическим жителям региона Госветслужба Подмосковья и почему государственные клиники фактически не уступают частным, выяснил наш корреспондент.

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Когда любимый питомец вешает нос, теряет игривый нрав и отказывается от еды, заботливые владельцы спешат к ветеринару. Многие по привычке едут в частные клиники, не зная, что государственные ветлечебницы в Подмосковье сегодня оказывают широкий спектр аналогичных услуг, но по более приемлемой стоимости.

«Современная ветеринария не стоит на месте – как частная, так и государственная. У многих людей еще осталось в памяти восприятие госклиник из начала «нулевых», когда лечебницы выглядели убого, а набор ветеринарных услуг ограничивался только базовыми процедурами в минимально оборудованных помещениях. О какой-либо глубокой диагностике речи и вовсе не шло. Но сейчас ситуация кардинально изменилась», – рассказывает начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление № 1» Роман Андреев.

Спектр услуг в государственных ветклиниках Подмосковья огромный. Это и диагностические процедуры, которые проводятся на новейшем оборудовании, и собственные лаборатории с широким диапазоном различных исследований, и оборудованные кабинеты для приема крупных и декоративных пациентов. Есть в лечебницах и операционные, укомплектованные всем необходимым для спасения жизней животных.

Фото: [ пресс-служба ГБУВ МО "Терветуправление №1" ]

УШИ, ЗУБЫ, ХВОСТ

Ну и, конечно же, надо отдать должное ветеринарным специалистам, которые трудятся в государственных клиниках и отличаются очень высокой квалификацией.

«Если несколько лет назад в ветлечебницах работали два-три ветеринарных врача на все случаи жизни, то сейчас лечением пациентов занимаются специалисты самого разного профиля – терапевты, хирурги, онкологи, дерматологи и другие специалисты», – говорит Роман Андреев.

Государственные лечебницы оборудованы самым широким спектром ветеринарного оборудования. Это и аппараты ультразвуковой диагностики, и цифровой рентген. Уточнить, каким оборудованием оснащена каждая конкретная лечебница, можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Современные государственные ветлечебницы отличаются высокой экспертизой в диагностической сфере, ведь у них имеются собственные лаборатории. Это экономит время на получении результатов. А значит, позволяет более оперативно установить диагноз и начать своевременное лечение.

«Кроме того, в отличие от частных лабораторий, мы – государственная структура, а значит, подчиняемся строгим регламентам и нормативам, что гарантирует точность и качество исследований. А еще собственная лаборатория – это возможность контроля всех процессов, что опять-таки гарантирует надежность», – подчеркивает Андреев.

Фото: [ пресс-служба ГБУВ МО "Терветуправление №1" ]

И НИКАКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ!

В плане методики лечения государственные специалисты также подчиняются строгим нормативам.

«Ни о каких экспериментальных методиках в наших ветлечебницах речи не идет и идти не может априори. Для каждого диагноза существует четкий план лечения, который, само собой, может корректироваться в плане индивидуальных особенностей животного. Скажем, при наличии аллергии на тот или иной препарат», – поясняет Андреев.

При этом огромная научно-исследовательская база не только позволяет применять достигнутый опыт успешного лечения, но и постоянно его совершенствовать, подчеркивает специалист.

«Ветеринарные врачи госветслужбы в современной реальности – специалисты очень ответственные. Их заработная плата не зависит от количества оказанных услуг, поэтому они не заинтересованы в навязывании дополнительных манипуляций. Занимаются делом честно и серьезно», – подчеркивает Андреев.