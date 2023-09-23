Спастись от демонов и заблудших душ: подмосковные разработчики игр выпустили мобильный хоррор

«Игроку нужно найти выход в темных коридорах кошмарного дома, где обитает безжалостное демоноподобное существо» – так описывает ужастик пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Мос­ковской области. Компания-разработчик – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна». Хоррор лишь совсем недавно стал доступен в магазинах мобильных приложений, а у него уже растут хвалебные отзывы.

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ

Новую мобильную игру-­ужастик Astral Maze: Escape the Horror («Астральный лабиринт: побег от ужаса») разработали специалисты подмосковной компании «Икс Ред Групп». Действие хоррора происходит в проклятом доме, который стал астральным лабиринтом и местом прибежища заблудших душ.

«Игра создана совместными усилиями нашей команды и зарубежных коллег, ее можно скачать на телефонах под управлением Android и iOS. Мы искренне верим, что игра станет достойной опорой нашего прогресса в сфере разработки игр и будет радовать игроков по всему миру», – рассказал технический директор ООО «Икс Ред Групп» Артем Знобищев.

Фото: [ ООО "Икс Ред Групп" ]

Резиденты ОЭЗ «Дубна» применили самые современные технологии и методы, доступные для гаджетов, и по качеству графики и уровню реалистичности значительно оторвались от ближайших конкурентов, говорят в Мин­инвесте региона.

СТРАШНО ИНТЕРЕСНО

Игру скачали уже более 100 пользователей, но так как в ней немало сцен, вызывающих ужас или страх, разработчики рекомендуют не играть в нее детям до 12 лет.

Корреспондент «Подмосковье неделя» скачал ужастик на планшет и прошел несколько лабиринтов. Игра идет от первого лица, причем путь себе в мрачном доме придется освещать тусклым светом керосиновой лампы. Трепет огня отбрасывает на мрачные стены пугающие тени, и кажется, что это очередной оживающий демон сейчас прыгнет на тебя. В общем, жутко интересно.

С нашим мнением согласны и другие игроки: «Прогулка по лабиринту была страшной, но классной», «Это было ужасно! Атмосфера невероятно жуткая, а пугающие прыжки идеально рассчитаны по времени. Сюжетная линия интригующая и не отпускала меня до самого конца», «Невероятно прорисованная и качественная игра, захватывающая с первых секунд. Спасибо разработчикам, действительно круто!» В планах команды разработчиков – создание стрелялки-шутера от первого лица. А вообще «Икс Ред Групп» уже давно реализует смелые и оригинальные идеи в сфере IT-технологий. Так, компания создала инновационный продукт SurgeryVR, он воспроизводит хирургические операции с помощью технологий виртуальной реальности.