«Сразу становится лучше»: эзотерик рассказала, как избавиться от порчи с помощью простого яйца

Негативному влиянию извне ежедневно может подвергаться любой человек. Порой достаточно лишь завистливого взгляда собеседника или нескольких негативных слов, чтобы навлечь неприятности на кого-то.

Ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как самостоятельно очиститься от такого пагубного воздействия и улучшить качество своей жизни с помощью простого куриного яйца.

Физические и душевные проблемы

Эзотерик отметила, что для проведения ритуала понадобится свежее куриное яйцо не из магазина, пустой стакан, свечка и вода.

«Мы усаживаем человека лицом на восток. Руки должны быть свободны и не скрещены, нужно снять все кольца», — заявила Алиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Чистящийся» человек должен взять в руки яйцо и мысленно перенести в него весь негатив, продолжила собеседница. По ее словам, если у человека имеются страхи или сомнения насчет проведения чистки, необходимо отказаться от ритуала и обратиться к профессиональному эзотерику.

Если ритуал все же решено продолжить, то нужно зажечь свечу, заполнить стакан водой наполовину.

«Потом вы берете это яйцо и начинаете катать его по телу. Если есть физические проблемы — катать надо с макушки вниз. Если душевные, страдает психологическое здоровье — снизу вверх. Так мы направляем физическое в землю, а душевное — в космос, где оно трансформируется в положительную энергию», — пояснила эзотерик.

Собеседница отметила, что катать яйцо необходимо по часовой стрелке от трех до девяти раз. При этом нужно приговаривать: «Яйцо катаю — порчу снимаю, яйцо катаю — жизнь продлеваю. Яйцо катаю — карму очищаю, яйцо катаю — негатив снимаю. Яйцо катаю — судьбу улучшаю, яйцо катаю — счастье добавляю. Как яичко разбивается — раб Божий (имя) очищается. Да будет так. Аминь».

Также, по словам ясновидящей, можно произнести и другой заговор: «Из хребта, из шеи, из мозга, из крови, из матки, из мочевого пузыря! Выйдите, духи темные, чужеверие лихое и болезни всякие. Выйдите: задуманные, зачарованные, заспанные, поделанные, насланные из охоты, из работы. Выйдите кошачьи, собачьи, воловьи, куриные, овечьи, девичьи, молодецкие. Сойдите, духи темные и болезни всякие. Все духи темные и болезни всякие в яйцо войдите. И там навек останьтесь! Да будет так. Аминь».

Расшифровка и «спасение»

После проведения чистки нужно разбить яйцо в стакан с водой. Глядя на то, как поведет себя желток и белок, продолжила ясновидящая, можно оценить масштаб имеющегося внутри человека негатива.

«Если желток вверху, а белок опускается вниз — это хороший знак. Значит, человек чистый, потому что желток символизирует внутренний мир человека, а белок — физическую оболочку и влияние извне», — добавила Алиева.

Если желток растекся, это говорит о разбитом состоянии человека, о его разрушенной энергетике.

«Это значит, что человек ник чему не стремится, у него нет смысла в жизни. Сейчас наблюдаем очень много таких потерянных людей», — подчеркнула собеседница.

Если на воде образуются какие-либо фигурки — значит кто-то или что-то негативно влияет на жизнь человека.

«Когда сверху желтка образуется как бы шапка из белка — значит, есть порча на человеке. Если видим какие-то стрелы или скалы, нитки сверху вниз — сделан конкретный негатив на этого человека, а когда белок внизу — это порча. В случае, если на желтке появляются какие-то нитки белка, похожие на червячков, возможно, сделан обряд на смерть», — объяснила эзотерик.

По словам Алиевой, поверхность воды может полностью покрыться пузырями. Маленькие пузыри свидетельствуют о наличии сглаза, а большие — о порче.

«Чтобы от этого избавиться, содержимое стакана надо смыть в унитаз, проговорив три раза: «Откуда пришло — туда ушло». Потом надо помыть руки холодной водой от локтя и прочесть «Отче наш» тоже три раза», — добавила Алиева.

В случае, если обряд проводится на природе, эзотерик советует закопать яйцо, после чего помыть руки или протереть их солью.

«Желательно делать ритуал на убывающую луну и повторять его от трех до девяти раз. Негативная информация «переписывается» на яичный белок, так как яйцо имеет свойство принимать всю информацию. Практически сразу становится лучше. Плюс выкатки яйцом в том, что ее можно делать независимо от вероисповедания человека», — подытожила ясновидящая.

Ранее эзотерик рассказала о ритуале, способном укрепить родственную связь с предками.