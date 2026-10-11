Песков раскрыл, где находится русская печь с фото Путина и Шредера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности о месте, где был сделан памятный снимок с участием главы государства. Речь идет о фотографии, на которой Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер запечатлены на фоне русской печи. По словам Пескова, эта печь находится непосредственно в резиденции российского лидера, сообщил ТАСС.

Комментарий представителя Кремля прозвучал в ответ на вопрос журналиста «Вестей» Павла Зарубина. Таким образом, у общественности появилось уточнение относительно обстановки, в которой проходила встреча двух политиков.

«Русская печь — это резиденция президента Российской Федерации», — сказал Песков на просьбу уточнить подробности о месте, где было сделано фото.

По информации издания, ранее Кремль опубликовал серию фотографий с празднования дня рождения Владимира Путина, которое отмечалось в среду, 7 октября. На одном из кадров запечатлено крепкое рукопожатие российского президента и Герхарда Шредера. Политики позировали как раз у створа русской печи, что и привлекло внимание публики. Теперь, благодаря разъяснению Пескова, стало известно, что этот элемент интерьера расположен в резиденции главы государства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появился мурал о семейном счастье ко дню рождения Путина.