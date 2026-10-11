Видео и фото петушиных боев признаны в РФ запрещенными: суд удовлетворил иск прокурора

Российский суд встал на сторону прокуратуры и постановил запретить распространение в интернете материалов, связанных с петушиными боями. Соответствующие сведения содержатся в материалах дела, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

По данным издания, основанием для разбирательства стал мониторинг Сети, в ходе которого сотрудники прокуратуры выявили видеоролики, содержащие информацию о жестоком обращении с животными. В поле их внимания попали видео и фотографии, на которых были запечатлены петушиные бои. Подобные материалы, по мнению надзорного органа, пропагандируют жестокость и противоречат действующему законодательству.

По данным издания, в ходе проверки установить владельца сайта, где размещались эти материалы, не удалось. Именно поэтому прокуратура обратилась в суд с иском, требуя запретить дальнейшее распространение данной информации. Суд иск удовлетворил, и решение уже вступило в законную силу.

«Административное исковое заявление прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, о признании информации запрещенной к распространению удовлетворить», — говорится в материалах дела.

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