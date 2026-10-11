Земля или ₽400 тыс., льготы на ЖКХ и транспорт: Брынцалов назвал меры поддержки многодетных семей Подмосковья

Многодетные семьи Московской области могут выбрать одну из двух мер поддержки — получить земельный участок либо денежную компенсацию в размере ₽400 тыс. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, сообщил REGIONS.

«При рождении третьего или последующего ребенка молодым родителям в возрасте до 35 лет при выполнении условий программы полагается единовременная выплата суммой в ₽300 тыс.», — сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его данным, таким семьям доступна помощь в оплате коммунальных услуг и расходов на отдых детей. В частности, им компенсируют 50% затрат на ЖКХ и предоставляют дополнительную льготу на социальную газификацию.

Предусмотрены и транспортные послабления. Среди них — бесплатный проезд на автобусах и электричках, освобождение от налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, а также возможность бесплатной парковки.

Для школьников действуют выплаты на покупку школьной формы. Первоклассникам из семей с низким доходом выдают комплект учебных принадлежностей. Если в семье четверо и более детей, половина стоимости обучения ребенка в колледже компенсируется. Кроме того, ежегодно на каждого ребенка можно получить частичную или полную компенсацию стоимости путевки в лагерь или санаторий — ее размер зависит от доходов семьи.

Ранее в Госдуме напомнили о возможности бесплатного горячего питания для учеников 1-4-х классов государственных и муниципальных школ. Регионы также могут расширять эту поддержку на старшеклассников из льготных категорий.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил многодетные семьи Подмосковья и рассказал об их поддержке.