Каким должен быть учитель через 10 лет? В Подольске обсудили будущее образования

Общественная палата подмосковного Подольска во вторник, 6 октября, стала площадкой для круглого стола, организованного местным отделением Ассамблеи народов России. Участниками разговора о профессии учителя стали педагоги, общественники и эксперты из разных регионов. Благодаря видеосвязи к дискуссии присоединились и представители других субъектов федерации — это позволило обменяться наработками и учесть многообразие образовательных традиций.

Открыли встречу председатель Общественной палаты округа Лариса Бурмистрова и председатель местного отделения Ассамблеи народов России Иван Мечишев, выступивший модератором. К ним присоединился депутат Мособлдумы Виктор Щукин, отметивший важность диалога между властью, обществом и педагогами.

Программа заседания охватила пять направлений:

Первое — «Портрет современного учителя» — касалось профессиональных и личностных качеств педагога XXI века, его репутации в цифровой среде и баланса традиций с инновациями.

Второе — «Вызовы и трудности профессии» — затронуло профилактику выгорания, работу с клиповым мышлением школьников, взаимодействие с родителями и борьбу с киберпреступностью среди подростков.

Третье — «Инструменты и методы работы» — было посвящено смешанному и дистанционному обучению, индивидуальному подходу и сотрудничеству школ с патриотическими организациями.

Четвертое — «Статус и поддержка учителя» — говорило о наставничестве, профессиональном росте и доверии семей к школе.

Пятое — «Учитель и общество: диалог» — объединило темы формирования ценностей, концепции неоклассической гимназии и обратной связи от выпускников.

Практическая часть включила разбор реальных кейсов, мозговой штурм «Каким должен быть учитель через 10 лет?» и обмен опытом между регионами. Итогом встречи станут рекомендации для школ, органов управления образованием и педагогов.

Ранее сообщалось, что Подольск собрал более 2,5 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО.