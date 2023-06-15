«Страшно представить»: внук обвиняет агента ритуальных услуг, которая возит в своей машине прах его бабушки

Житель Котельников Владимир Б. попал в тяжелую ситуацию, о чем рассказал в соцсетях. 15 мая, по словам мужчины, в больнице Дзержинского скончалась его бабушка. Но и без того сильное горе обернулось другими проблемами.

«Воспользовалась моментом»

Внук обратился за ритуальными услугами к сотруднице компании «Честный агент».

«Она выставила мне счет в размере 112 200 рублей за кремацию, услуги морга, но не выдала ни одного чека. Тело моей бабушки должны были транспортировать в Николо-Архангельский крематорий Московской области. Но сам я из-за стресса поехать не мог. А позже выяснил, что тело почему-то отправили в крематорий Нижегородской области АО „Память“, — рассказал Владимир корреспонденту интернет-издания „Подмосковье сегодня“.

Агент, по словам мужчины, не поставила клиента в известность, что кремация будет проходить в другом регионе, где она стоит дешевле — 17 тысяч рублей. Женщина получила от Владимира 28 800 рублей за эту услугу в Николо-Архангельском крематории.

«Она воспользовалась моментом. Но бог с ними, с деньгами, я хочу выяснить, где три дня находилось тело? Прощание с бабушкой состоялось 18 мая, а передано кремации тело было 21 мая. Страшно представить, что могло за это время происходить. Потом агент три недели не говорила мне, где урна с прахом, я собирался ехать за ней в морг. 13 июня я узнал, что урна у нее», — продолжает собеседник.

«Намерена идти в полицию»

Возмущенный внук потребовал извинений. Но, по его словам, агент, «мурыжившая» его месяц, отказывается признавать свою вину. В суд Владимир тоже пойти не может, так как у него нет чеков за услуги.

Наш корреспондент связался с агентом, которая оказывала услуги Владимиру. По словам женщины, она уже долгое время возит в своей машине урну с прахом бабушки, которую внук отказывается забирать.

«11 тысяч рублей ушли на то, чтобы транспортировать тело в Нижний Новгород, так как Николо-Архангельский крематорий перегружен. А внук квартиру бабушки по наследству получил, а урну с ее прахом забирать не хочет. Я намерена идти в полицию», — сообщила агент корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Владимир заверил, что прах бабушки он заберет в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Воронеже на время закрыли крематорий.