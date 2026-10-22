Брэди Ткачак впервые сыграл в Оттаве после перехода во «Флориду»: болельщики освистали экс-капитана

Болельщики «Оттавы» освистали экс-капитана команды Брэди Ткачака

Культура и спорт

Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]

Нападающий Брэди Ткачак провел первый матч в Оттаве после перехода в межсезонье из «Оттава Сенаторз» во «Флорида Пантерз». 27-летний хоккеист отказался подписывать новый контракт с канадским клубом и тем самым спровоцировал обмен в команду, за которую выступает его старший брат Мэттью.

Болельщики «Оттавы» недружелюбно встретили своего бывшего капитана, скандируя перед исполнением гимна «Брэди отстой». Каждое касание шайбы Ткачаком сопровождалось освистыванием с трибун.

Реакция трибун только подхлестнула Брэди, которой в середине первого тайма открыл счет, забросив свою седьмую шайбу в сезоне. Впрочем «Флориде» это не помогло. Хозяева перехватили инициативу и забросили пять шайб (две из них в меньшинстве), а гол Ткачака-младшего так и остался единственным для гостей.

На минувшей неделе Ткачак дважды оформил натуральный хет-трик — в матчах с «Коламбусом» и «Ванкувером». В игре с «Коламбусом» (7:3) ассистентом Брэди все три раза становился Мэттью, что стало уникальным случаем в истории НХЛ.

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