«Спартак» во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА — 2:0.

Красно-белые аккуратно сыграли против лидера Западной конференции и прервали выдающуюся победную серию армейцев, которая составила 12 матчей.

На 25-й минуте победную шайбу забросил Максим Комтуа, а в концовке Кристиан Ярош закрепил успех голом в пустые ворота. Отличный матч против своих бывших одноклубников провел голкипер Иван Федотов, отразивший все 30 бросков по своим воротам.

ЦСКА второй раз в сезоне проиграл «Спартаку». Главный тренер армейцев Игорь Никитин назвал этот факт хорошей мотивацией, чтобы стать сильнее к следующим играм.

ЦСКА сохранил первое место в Западной конференции (26 очков после 17 игр), «Спартак» поднялся на пятую строчку (22 балла после 17 матчей).

Ранее СКА под руководством нового тренера Андрея Разина продлил свою серию из поражений, уступив «Автомобилисту».