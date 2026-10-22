Батраков снова забил, яркая битва «Баварии» и «Арсенала», унижение «МЮ»: обзор Лиги чемпионов

В среду, 21 октября, в Лиге чемпионов УЕФА были сыграны девять матчей, завершившие третий тур общего турнира. Портал «Подмосковье сегодня» выделяет самые яркие моменты игрового дня.

«Галатасарай» одержал первую победу

«Галатасарай» Алексея Батракова приехал в Лилль после двух поражений на старте турнира — от «Спортинга» и «Барселоны». Юнус Акгюн уже на второй минуте открыл счет, но к концу тайма горел 1:2 после дубля 19-летнего Сориба Дьяуне.

Фото: [ УЕФА ]

Камбэк турецкого клуба начался с гола россиянина перед самым перерывом. Батраков забил во втором матче Лиги чемпионов подряд, на этот раз невысокий полузащитник отличился ударом головой, умно открывшись в штрафной.

После перерыва «Галатасарай» включил дополнительные мощности и в итоге одержал убедительную победу — 4:2. На 52-й минуте после подачи углового случился автогол, а на 61-й Батраков разогнал атаку, которую завершил Виктор Осмихен. В протокол россиянин не попал, но все равно может считать себя соавтором гола.

«Галатасарай» прервал несколько неудачных серий. Турецкий клуб до этого пять раз подряд терпел неудачи в гостевых матчах Лиги чемпионов, а во Франции выиграл впервые за семь лет.

Красивая битва фаворитов

Фото: [ УЕФА ]

В Мюнхене «Бавария» вышла на матч с «Арсеналом» далеко не в идеальном составе — по разным причинам. Лондонцы, правда, в начале матча тоже потеряли одного из лидеров — Букайо Сака, похоже, получил серьезную травму. Кадровые потери все же не помешали двум топ-клубам провести яркий матч.

Заменивший Сака Эберечи Эзе открыл счет. Лучшим игроком матча был признан форвард «Баварии» Харри Кейн. Сначала он разрезающим пасом вывел на удар Алфонсо Дэвиса, а затем реализовал пенальти, забив в десятом матче Лиги чемпионов подряд (всего на его счету 58 мячей в главном еврокубке). За восемь минут до конца Деклан Райс мощным ударом сравнял счет — 2:2.

«Ух ты, что за матч. Один из лучших, к которым я был причастен. И мы, и соперник показали высочайший уровень. Обе команды хотели атаковать, хотели играть. Это была захватывающая игра», — подвел итоги главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Новое унижение «МЮ»

Фото: [ УЕФА ]

«Манчестер Юнайтед» на старте сезона выглядит ужасно. Команда Майкла Кэррика сумела обыграть только «Сабах» в Лиге чемпионов и «Ипсвич» в АПЛ. В Комо манкунианцы испытали новую порцию унижений.

Дебютант Лиги чемпионов начал разгром уже на второй минуте после обводящего удара Николаса Паса. После перерыва команда Сеска Фабрегаса продолжала доминировать. Пас вывел на ударную позицию Тасоса Дувикаса, а затем оформил дубль. В концовке Хакобо Рамон забил четвертый, «МЮ» размочил счет только в компенсированное время (Джошуа Зиркзее) — 4:1.

После матча в «МЮ» начались и внутренние разборки. Лучший игрок команды Бруну Фернандеш обвинил Кэррика в неправильной тактике. Тренер парировал: никакая тактика не поможет, если игроки не отрабатывают.

«Реал» забил четыре

Фото: [ УЕФА ]

Королевский клуб без проблем разорался дома с «Лейпцигом» (4:1). Несмотря на большое преимущество, первый гол пришел только в концовке первого тайма — Бернарду Силва добил мяч в сетку.

После перерыва пошло живее. Арда Гюлер в начале тайма забил после скидки Килиана Мбаппе и снял беспокойства по поводу итогового результата. В концовке сверкнул Ян Диоманде, бывший игрок «Лейпцига», — у него гол и ассист на Мбаппе.

Летом «Реал» купил 19-летнего ивуарийца за сумасшедшие €125 млн. В основном Диоманде пока подменяет Винисуса, но зачастую, как и в отчетной игре, выглядит лучше скандального бразильца.

Сюрприз в Лиссабоне и другие матчи

Фото: [ УЕФА ]

«Спортинг» неожиданно проиграл дома ЛАСКу (2:3), позволив австрийцам одержать первую победу в Лиге чемпионов в своей истории. На дубль разыгравшегося Луиса Суареса (11 голов в 11 матчах в сезоне) ЛАСК ответил сумасшедшей реализацией.

«Брюгге» разгромил дома «Ланс» (3:0), а «Астон Вилла» уверенно разобралась с «Викингом» (3:1). Два матча завершились с минимальным счетом. «Бетис» обыграл «Фейеноорд» благодаря голу Иско с пенальти, а «Интер» в концовке забил победный мяч в ворота «Шахтер», играя при этом в меньшинстве.

После трех туров пять команд идут без поражений — ПСЖ, «Реал», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и неожиданно «Бетис». По семь очков у «Штутгарта» и «Арсенала».