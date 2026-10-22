«Галатасарай» нацелился на еще одну молодую российскую звезду

«Галатасарай» присматривается к еще одному молодому футболисту из России после приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По данным издания Fotomac, турецкий клуб заинтересован в опорнике ЦСКА Матвее Кисляке.

Как сообщает источник, Кисляк не прочь присоединится к партнеру по сборной России и дал согласие на ведение переговоров. Кандидатуру 21-летнего армейца одобрил главный тренер Окан Бурук, и руководство «Галатасарая» готово сесть за стол переговоров по поводу трансфера Кисляка уже зимой.

Воспитанник ЦСКА выступает за основную команду с зимы 2024 года. В нынешнем сезоне Кисляк провел за армейцев 14 матчей во всех турнирах и отметился тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €25 млн.

Интерес к российскому рынку у «Галатасарая» усилился после того, как купленный этим летом Батраков успешно адаптировался в команде. Накануне россиянин забил свой второй гол в Лиге чемпионов и помог «Галатасараю» обыграть французский «Лилль» (4:2).