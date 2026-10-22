Средний автокредит в Подмосковье приблизился к ₽1,9 млн

Московская область заняла второе место среди российских регионов по размеру среднего автокредита: в сентябре 2026 года жители региона занимали на покупку машины около ₽1,89 млн. Больше средняя сумма была только в Москве. В целом по России размер автокредита за год увеличился на 5,3% и достиг ₽1,59 млн, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В Санкт-Петербурге показатель составил ₽1,85 млн, в Ленинградской области — ₽1,75 млн, а в Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО — ₽1,72 млн. Такие данные ТАСС предоставили в Национальном бюро кредитных историй со ссылкой на информацию кредиторов.

В целом по стране средний размер автокредита за год вырос на 5,3% — с ₽1,51 млн в сентябре 2025 года до ₽1,59 млн в сентябре 2026-го. По сравнению с августом текущего года сумма практически не изменилась: месячный рост составил всего 0,1%.

Наиболее заметно за год средний размер автокредита увеличился в Удмуртии — на 13%, Чувашии — на 11,2%, Тульской области — на 9,5%, Ростовской области — на 9,4% и Красноярском крае — на 9%. При этом в Самарской области показатель снизился на 5,3%, а в Нижегородской — на 0,7%.

В Москве средняя сумма автокредита за год выросла на 3%, а в Санкт-Петербурге — на 6,3%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер автокредитов в последние месяцы держится в пределах ₽1,5–1,6 млн. По его словам, на ситуацию влияют осторожная политика банков при выдаче займов, высокие процентные ставки и рост цен на автомобили. Эти факторы сдерживают спрос на автокредитование.

Ранее разрыв между ценами в объявлениях и сделках на новостройки достиг 15,5%.