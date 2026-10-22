Температура в Подмосковье ночью опустится ниже нуля

В четверг, 22 октября, в Москве и Московской области ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. Днем воздух в столице прогреется до +13 градусов, а ночью в Подмосковье температура может опуститься до –2 градусов. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр.

В столице днем температура воздуха составит от +11 до +13 градусов. В ночные часы станет заметно холоднее: столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

В Московской области днем ожидается от +8 до +13 градусов. Ночью температура будет колебаться в пределах от нуля до –2 градусов. Таким образом, в отдельных районах региона возможны заморозки.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761–762 миллиметра ртутного столба.

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