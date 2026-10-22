«Бостон» подписал новый контракт с Хуснутдиновым: зарплата россиянина вырастет в четыре раза

Новое соглашение начнет действовать со следующего сезона. Ежегодная зарплата Хуснутдинова составит $3,95 млн. По действующему контракту 24-летний хоккеист зарабатывает $925 тыс.

Хуснутдинов проводит четвертый сезон в НХЛ. В 2020 году «Миннесота Уайлд» выбрали нападающего во втором раунде драфта под общим 37-м номером, за «Дикарей» он и начинал играть, но по ходу сезона 2024/25 был обменян в «Бостон». В текущем сезоне на счету Хуснутдинова 5 (2+3) очка в 10 матчах при показателе полезности «плюс 6».

Ранее форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов упрочил свое лидерство в споре снайперов регулярного чемпионата НХЛ.