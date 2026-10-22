Смертельная авария произошла ночью на трассе под Вольском

В Вольском районе Саратовской области ночью 22 октября произошло смертельное ДТП с участием Toyota Mark 2 и Chevrolet Niva. В результате столкновения погиб 26-летний водитель Toyota, а 19-летнего пассажира второго автомобиля доставили в больницу.

Смертельная авария произошла ночью 22 октября на федеральной трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Вольском районе Саратовской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП случилось около 02:00 на 164-м километре автодороги. Столкнулись Toyota Mark 2, за рулем которой находился 26-летний мужчина, и Chevrolet Niva под управлением 42-летнего водителя.

Удар оказался смертельным для водителя Toyota. Мужчина погиб на месте происшествия. Пассажир Chevrolet Niva, которому 19 лет, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Специалистам предстоит выяснить причины столкновения и восстановить картину аварии.

Ранее в Тюменской области после смертельного ДТП госпитализировали двух человек.