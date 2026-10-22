В ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с Путиным

Европейские страны обсуждают, кто мог бы представлять Евросоюз на переговорах с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, среди возможных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба и главу Евросовета Антониу Кошту, однако общего решения пока нет. Об этом пишет РИА Новости .

В Евросоюзе обсуждают возможность назначить представителя для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

По информации издания, европейские правительства начинают понимать, что им может потребоваться человек, который сможет встретиться с российским лидером и участвовать в обсуждении возможного мирного соглашения. При этом страны объединения пока не договорились, кому поручить такую миссию.

Вопрос стал особенно актуальным после визита в Санкт-Петербург спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Среди возможных кандидатов на роль европейского переговорщика рассматривают президента Финляндии Александра Стубба. В пользу этой кандидатуры, как отмечает Politico, могут говорить история дипломатических отношений Хельсинки и Москвы, а также хорошие отношения финского лидера с американским президентом.

Еще один возможный вариант — глава Европейского совета Антониу Кошта. Один из собеседников издания считает, что он способен представлять интересы всего Евросоюза эффективнее, чем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечает Politico, от будущего переговорщика ожидают, что он будет отстаивать общую позицию ЕС, а не интересы отдельных государств объединения.

Ранее Владимир Путин называл предпочтительным посредником бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский президент подчеркивал, что европейские страны должны самостоятельно выбрать человека, которому доверяют и который не допускал резких заявлений в адрес Москвы.

До этого публицист раскрыл, что привез Уиткофф в Россию.