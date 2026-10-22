В Хабаровском крае пенсионерку осудили за 346 кустов конопли на даче

В Хабаровском крае пенсионерку приговорили к условному сроку после того, как на ее дачном участке обнаружили 346 кустов конопли. Женщина объяснила, что собиралась использовать растения для лечебных ванночек для ног, а также для ухода за огородом. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

Комсомольский районный суд Хабаровского края вынес приговор пенсионерке, которая оставила на своем участке сотни кустов конопли. Женщину признали виновной в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические вещества, а также в хранении приобретенных наркотиков. Ей назначили лишение свободы условно.

Как установил суд, с мая по июль 2026 года женщина обнаружила на огороде всходы конопли. Вместо того чтобы уничтожить растения, она решила продолжить их выращивание. Всего на участке выросло 346 кустов.

По материалам дела, пенсионерка не употребляет наркотики. Она пояснила, что хотела готовить настои из листьев конопли для ванночек для ног, а также использовать растения в хозяйственных целях — в частности, для удобрения земли и обработки посадок от насекомых.

Несмотря на объяснения женщины, суд признал ее виновной. При этом было решено, что для исправления ей не требуется изоляция от общества, поэтому наказание назначили условно.

Все кусты, части растений и каннабис обнаружили и изъяли сотрудники полиции. В пресс-службе судов уточнили, что приговор вынесен по делу о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, и хранении наркотиков.

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